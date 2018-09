Copa do Brasil: Felipão volta ao palco do 7 a 1 para nova semifinal

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, retornará ao Mineirão, palco da maior decepção de sua carreira – a derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014 – para uma nova semifinal, desta vez da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília). O time mineiro, atual campeão do torneio, venceu o primeiro jogo em São Paulo por 1 a 0 e joga por um empate para avançar novamente à decisão.

Esta não será a primeira vez que Felipão pisa no Mineirão depois do vexame de quatro anos atrás: pelo Brasileirão de 2014, dirigindo o Grêmio, foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 no local. O treinador gaúcho está em alta no momento, com o Palmeiras invicto há 11 jogos no Brasileirão, mesmo usando escalações alternativas, e firme na Libertadores.

Diante do Cruzeiro, no entanto, o time tem a obrigação de vencer ao menos por um gol de diferença, o que levaria a decisão para os pênaltis, e por isso deve escalar uma formação ofensiva, com Borja, Dudu e Willian na frente.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes fez mistério absoluto (não deixou que a imprensa observasse nem o aquecimento). A principal dúvida se refere à titularidade do uruguaio De Arrascaeta, que vem enfrentando problemas físicos. O lateral Edilson, expulso no primeiro jogo, está suspenso.

Quem avançar no Mineirão enfrentará na decisão o vencedor de Corinthians e Flamengo, que se enfrentam em Itaquera, no mesmo horário. O primeiro jogo, no Rio, terminou empatado em 0 a 0.