Copa do Brasil: em má fase, Santos tenta virada sobre Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O clube mineiro venceu a primeira partida na Vila Belmiro por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para confirmar a classificação.

O Santos não vence há sete jogos e ocupa a primeira posição da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vitórias sob o comando do técnico Cuca, o time precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Os gols marcados fora de casa não são mais critério de desempate nos confrontos do torneio, ou seja, qualquer vitória santista por um gol de diferença, levará o jogo para os pênaltis.