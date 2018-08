Copa do Brasil: Corinthians terá Romero para decisão contra Chape

O Corinthians visita a Chapecoense na Arena Condá nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o time paulista levou a melhor e venceu por 1 a 0, diferença pequena, que pode ser revertida pelos catarinenses nesta noite.

As duas equipes se enfrentaram na última rodada do Brasileirão na casa da Chapecoense, que derrotou o Corinthians de virada, por 2 a 1. Os catarinenses jogaram com seu time titular, enquanto o paulistas foram a campo com um time alternativo, poupando alguns de seus titulares para o jogo desta quarta.

Para a partida decisiva desta noite, o Corinthians terá a o retorno do atacante Angel Romero, um dos jogadores poupados na última rodada do Brasileirão. O paraguaio é o artilheiro da equipe na temporada, com 12 gols marcados. O vencedor do confronto enfrentará Flamengo ou Grêmio na semifinal.