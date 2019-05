Sorteio define Corinthians x Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio da Copa do Brasil nesta quinta-feira, 2, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, definindo os confrontos das oitavas de final. Corinthians e Flamengo, adversários da semifinal do ano passado, voltarão a se enfrentar, desta vez com o segundo jogo no Rio.

Outros dois clássicos nacionais foram definidos no sorteio. O Atlético-MG, eliminado na primeira fase da Copa Libertadores, enfrenta o Santos, enquanto o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Fluminense. Os outros confrontos serão entre Internacional x Paysandu, Palmeiras x Sampaio Corrêa, Athletico-PR x Fortaleza, São Paulo x Bahia e Grêmio x o vencedor de Juventude e Vila Nova.

Os mandos de campo foram definidos uma hora após o sorteio inicial e definiram que Athletico Paranaense, Atlético-MG, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Paysandu decidem em casa.

Para o sorteio desta quinta-feira, as equipes foram divididas em dois potes. No primeiro, as equipes que disputaram a Copa Libertadores: Athletico-PR, Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Já no segundo pote entraram as cinco equipes que vieram de fases anteriores: Corinthians, Bahia, Fluminense, Juventude ou Vila Nova e Santos, além de outras três equipes já pré-classificadas: Fortaleza (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste).

Os jogos das oitavas de final acontecerão inicialmente nos dias 15, 22 e 29 de maio, além do dia 5 junho, e já terão a presença do árbitro de vídeo (VAR). As partidas terão auxílio do árbitro de vídeo (VAR) a partir das quartas de final do torneio neste ano.

Os confrontos das oitavas de final (times à esquerda decidem em casa)

Paysandu x Internacional

Flamengo x Corinthians

Atlético-MG x Santos

Grêmio x Juventude ou Vila Nova

Palmeiras x Sampaio Corrêa

Athletico-PR x Fortaleza

Cruzeiro x Fluminense

Bahia x São Paulo