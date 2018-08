Copa do Brasil: Corinthians e Cruzeiro decidem semifinal em casa

A CBF realizou nesta quarta-feira o sorteio dos mandos de campo da fase semifinal da Copa do Brasil de 2018. Corinthians e Cruzeiro decidirão as vagas para a final em seus estádios contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente. As partidas de ida serão no Maracanã e Allianz Parque.

Veja quais as datas e horários dos jogos:

Jogos de ida

12 de setembro



21h45 – Palmeiras x Cruzeiro (Allianz Parque – São Paulo)

21h45 – Flamengo x Corinthians (Maracanã – Rio de Janeiro)

Jogos de volta

26 de setembro

21h45 – Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão – Belo Horizonte)

21h45 – Corinthians x Flamengo (Arena Corinthians – São Paulo)