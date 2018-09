Copa do Brasil: Corinthians decide título contra o Cruzeiro em Itaquera

A CBF divulgou, nesta quinta-feira, o resultado do sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. O Cruzeiro receberá o Corinthians no dia 10 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, e segundo e decisivo jogo, marcado para o dia 17 de outubro, no mesmo horário, será na Arena Corinthians, em Itaquera.

O Corinthians derrotou o Flamengo na última quarta-feira, em Itaquera, por 2 a 1, e garantiu vaga na final do torneio. No mesmo dia, o Cruzeiro empatou com o Palmeiras em 1 a 1, no Mineirão, mas avançou por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, em São Paulo.