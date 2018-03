Copa do Brasil: CBF divulga datas e horários da quarta fase

A CBF divulgou as datas e horários dos cinco confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, que definirão os últimos classificados às oitavas de final, que já tem Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco (que jogaram a Libertadores), América-MG (campeão da série B), Luverdense (campeão da Copa Verde) e Bahia (campeão da Copa do Nordeste) garantidos.

Os jogos de ida acontecem nas quarta-feiras dias 4 e 11 de abril. Os jogos de volta serão na semana seguinte, dias 18 e 19 de abril.

Veja a tabela da quarta fase da Copa do Brasil

Jogos de ida

Quarta-feira, 4 de abril

Horário Jogo Estádio Cidade 19h30 Atlético-MG x Ferroviário Independência Belo Horizonte (MG) 21h45 Atlético-PR x São Paulo Arena da Baixada Curitiba (PR)

Quarta-feira, 11 de abril

Horário Jogo Estádio Cidade 19h30 Avaí x Goiás Ressacada Florianópolis (SC) 19h30 Internacional x Vitória Beira-Rio Porto Alegre (RS) 21h45 Ponte Preta x Náutico Moisés Lucarelli Campinas (SP)

Jogos de volta

Quarta-feira, 18 de abril

Horário Jogo Estádio Cidade 19h30 Goiás x Avaí Serra Dourada Goiânia (GO) 21h45 Náutico x Ponte Preta Arena Pernambuco São Lourenço da Mata (PE) 21h45 Ferroviário x Atlético-MG Castelão Fortaleza

Quinta-feira, 19 de abril