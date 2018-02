Copa do Brasil: CBF define datas dos jogos de São Paulo e Flu

A CBF divulgou a tabela da segunda fase da Copa do Brasil, com as datas e horários dos jogos de Fluminense e São Paulo já definidos. O Internacional ainda não sabe se jogará no dia 20 ou 21 de fevereiro – como nos jogos da primeira fase, nem todas as datas e horários da segunda fase foram decididos. Mas serão partidas únicas com decisão nos pênaltis em caso de empate.

14 de fevereiro, quarta-feira

19h30 – Globo-RN ou Vitória x ASA-AL ou Corumbaense (local a definir)

19h30 – Fluminense-BA x Náutico (Feira de Santana)

21h45 – Manaus ou CSA-AL x São Paulo (local a definir)

15 de fevereiro, quinta-feira

19h15 – Fluminense x Salgueiro-PE (local a definir)

19h15 – Santos-AP ou Sport x Confiança-SE ou Ferroviário-CE (local a definir)

21h30 – Novo Hamburgo-RS x CRB-AL ou União-MT (Novo Hamburgo)

20 ou 21 de fevereiro, terça ou quarta-feira

Atlético-PR x Tubarão-SC (Curitiba)

Londrina x Ceará ou Brusque-SC (Londrina)

Remo x Internacional (Belém)

São Caetano ou Criciúma x Cianorte ou ABC (local a definir)

Juventude x Avaí (Caxias do Sul)

Uberlândia x Coritiba ou Parnahyba-PI (Uberlândia)

Sinop-MT ou Goiás x Boa Esporte (local a definir)

Ponte Preta x Inter de Limeira (Campinas)

Sampaio Corrêa-MA x Paraná (São Luís)

Bragantino x Altos-PI (Bragança Paulista)

Botafogo-PB x Atlético-MG ou Atlético-AC (João Pessoa)

Figueirense x Oeste (Florianópolis)

São Raimundo-RR ou Vila Nova x Joinville (local a definir)

Sem data estipulada

Cuiabá x Aparecidense (Cuiabá)