Copa do Brasil: Atlético-PR enfrenta o São Paulo na 4ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, em sua sede no Rio de Janeiro, os jogos da quarta fase da Copa do Brasil, a última antes das oitavas de final. Haverá cinco confrontos para definir os últimos classificados que se juntarão a Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco (que jogaram a Libertadores), América-MG (campeão da série B), Luverdense (campeão da Copa Verde) e Bahia (campeão da Copa do Nordeste), que se classificaram de forma anteciáda.

Atlético-PR x São Paulo e Internacional x Vitória farão jogos entre equipes da série A. As dez equipes sorteadas não foram divididas em grupos, podendo colocar duas melhores classificadas no Ranking da CBF se enfrentando, caso do confronto entre Atlético-PR (9°) e São Paulo (11°).

Pelo sorteio de mandos de campo, realizados mais tarde, ficou definido que Ferroviário, Goiás, Náutico, São Paulo e Vitória farão a segunda partida em seus estádios.

Confira os jogos da quarta fase da Copa do Brasil

Ida

Ponte Preta x Náutico

Atlético-PR x São Paulo

Avaí x Goiás

Internacional x Vitória

Atlético-MG x Ferroviário

Volta

Náutico x Ponte Preta

São Paulo x Atlético-PR

Goiás x Avaí

Vitória x Internacional

Ferroviário-CE x Atlético-MG

Clubes no Ranking da CBF de 2018