A candidatura-tripla de México, EUA e Canadá foi escolhida na manhã desta quarta-feira como sede da Copa do Mundo de 2026 em congresso da Fifa em Moscou, na Rússia. Os países da América do Norte superaram Marrocos por 134 votos contra 65 e sediarão o primeiro Mundial com 48 seleções, em novo formato, com 16 grupos em 16 cidades-sede.

Na apresentação da candidatura-tripla, foram apresentadas 23 opções, das quais 16 serão selecionadas para o torneio. Os EUA, com 17 cidades candidatas, concentrará a maior parte do torneio. Los Angeles, San Francisco e Seattle na costa oeste; Atlanta, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City e Nashville na região central; e Baltimore, Boston, Filadélfia, Miami, Nova Iorque, Orlando e Washington DC na costa leste.

Canadá e México apresentaram seis cidades candidatas, três em cada um. Edmonton, Montreal e Toronto no país do Norte; Cidade do México, Gudalajara e Monterrey no país do Sul.

Veja o mapa das cidades candidatas para a Copa de 2026; 16 serão escolhidas