A seleção brasileira jogará com a Bélgica com seu uniforme principal pela quarta vez nessa Copa do Mundo. O time usará a camisa amarelo, shorts azul e meiões brancos. A roupa foi usada nas partidas contra Suíça, Sérvia e México. Apenas contra a Costa Rica o Brasil usou azul.

A Bélgica irá para o jogo com o uniforme todo vermelho. O goleiro belga usará uniforme todo preto enquanto Alisson, pelo Brasil, usará o uniforme todo verde.