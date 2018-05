Copa: Argentina divulga lista de pré-convocados com Centurión e Icardi

O técnico Jorge Sampaoli divulgou a lista de 35 pré-convocados da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2018. Uma das novidades no time é o atacante Ricardo Centurión, que passou sem sucesso pelo São Paulo e vive boa fase no Racing. O chamado não representa vaga definitiva o Mundial: até o dia 4 de junho, a lista será reduzida para 23, número de jogadores efetivamente inscritos.

Centurión brigará por vaga com atletas renomados: Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín (ambos da Juventus), Diego Perotti (Roma), Sergio Aguero (Manchester City), Mauro Icardi (Inter de Milão), Lionel Messi (Barcelona) e seu parceiro de clube Lautaro Martínez, sensação do futebol argentino na temporada.

Além de Centurión, outros dois jogadores foram chamados pela primeira vez por Sampaoli: o goleiro Franco Armani, do River Plate, e Maximiliano Meza, do Independiente. Outras surpresas foram Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa) e Cristian Ansaldi (Torino);

O diário esportivo Olé informou que Sampaoli deve revelar sua lista reduzida de 23 atletas no dia 21 de maio. Os outros 12 atletas ficariam como “suplentes”, em caso de alguma eventualidade.

