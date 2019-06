Copa América: treino indica Fernandinho como substituto de Casemiro

PORTO ALEGRE – A presença do volante Fernandinho foi o destaque do treino da seleção brasileira em Porto Alegre nesta segunda-feira, 24. Ausente na partida contra a Venezuela, no último sábado, o jogador do Manchester City se recuperou de uma entorse no joelho direito e deve ser confirmado como substituto do suspenso Casemiro para o jogo das quartas de final da Copa América, marcado para quinta-feira, 27, na Arena do Grêmio.

Depois da vitória sobre a Venezuela, em São Paulo, Tite adiantou a possibilidade de escalar Fernandinho. “Estando em boas condições, é ele”, afirmou. Curiosamente, a substituição de Casemiro por Fernandinho por acúmulo de cartões ocorreu também nas quartas de final da Copa da Rússia, na eliminação do Brasil diante da Bélgica. “Sim, e essa é uma grande oportunidade de o Fernandinho jogar para caramba”, desconversou Tite sobre a coincidência.

Assim como ocorreu no treino da Argentina, mais cedo, o sistema de irrigação do CT do Inter apresentou problemas e molhou não apenas os atletas, mas os jornalistas presentes. O Brasil só conhecerá o seu adversário nesta noite, ao final da primeira fase: Equador, Japão, Uruguai e Paraguai são as possibilidades.