Copa América tem 166 casos de Covid; Conmebol diz que incidência diminuiu

A comissão médica da Conmebol divulgou nesta sexta-feira, 25, novo relatório informando que ao menos 166 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus durante a disputa da Copa América, iniciada no último dia 13. Os números correspondem a dados coletados até o último dia 21 e, segundo a entidade, apontam queda constante na média de incidências por testagens.

Ao todo, já foram realizados 22.856 testes. Na primeira parcial divulgada, em 14 de junho, 53 casos positivos para 3.045 testes, uma média de 1,73% de casos. Nos números do dia 19 e 21, as médias caíram para 0,9% e 0,7%, respectivamente. Foram 140 casos para 15.235 testes e, por fim, 166 para os 22.856.

Novamente, a Conmebol se defende da realização do torneio afirmando que a maior parte dos infectados “corresponde ao pessoal de apoio logístico terceirizado do Brasil que ainda não havia sido vacinado” e que, entre os positivos, há uma minoria de jogadores.

Os números da entidade, curiosamente, sempre divergiram de dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Agora, as estatísticas são transmitidas de forma conjunta entre Conmebol e integrantes da pasta.

Oficialmente, dezessete jogadores testaram positivo até aqui, sendo que alguns já estão libertados da quarentena obrigatória. Nenhum deles teve os nomes revelados. Os primeiros infectados foram integrantes da seleção venezuelana, adversário do Brasil na estreia da competição. Eles contraíram a variante gama, também conhecida como P1, originada em Manaus.

Do montante de atletas, dez são da seleção venezuelana, três da Bolívia, entre eles o atacante Marcelo Moreno, que fez duras críticas a organização do torneio, mas depois recuou no tom, transferindo a autoria do texto para a sua assessoria particular. Os outros dois são integrantes da seleção da Colômbia.