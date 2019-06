Copa América: técnico ouve Messi para escalar a Argentina

PORTO ALEGRE – A Argentina precisa de gols para se classificar para as quartas de final da Copa América. Para tentar melhorar o desempenho do ataque, o técnico Lionel Scaloni ouviu os conselhos de seu craque e vai escalar o time que Lionel Messi “pediu”. No treinamento desta sexta-feira, 21, no estádio do Beira-Rio, o treinador colocou o camisa 10 ao lado de Sergio Agüero e Paulo Dybala. Lautaro Martínez, recuperado de lesão, pode ocupar o lugar de Dybala. Independente das peças, é o esquema que o craque quer, mais ofensivo.

“Fomos melhores com dois atacantes. Tínhamos mais gente na área”, afirmou Messi após o empate por 1 a 1 contra o Paraguai. O momento a que se refere aconteceu no começo do segundo tempo. Scaloni começou o jogo com o camisa 10 e Martínez na frente e tirou um meio-campista para colocar Aguero no intervalo. Foi a melhor versão da Argentina na Copa América até aqui.

Não é a primeira vez que Messi tem influência sobre o time que vai a campo. Na Copa do Mundo do ano passado na Rússia, Jorge Sampaoli, hoje técnico do Santos, não conseguia fazer a equipe jogar bem. Com a chance real de eliminação ainda na primeira fase, Mascherano e Messi conversaram com o treinador para mudar o time, de acordo com a imprensa argentina. A partir do terceiro jogo, Sampaoli atendeu aos pedidos.

Lionel Scaloni fazia parte da comissão técnica em 2018 como auxiliar de Sampaoli. O ainda inexperiente treinador nunca havia trabalhado na função e só dirigiu a Argentina em 11 jogos. Vai para sua 12ª partida com a 12 escalações diferente. Pela primeira vez, com o time em que o seu maior craque se sente mais confortável.

A Argentina precisa vencer o Catar para se garantir na segunda fase. O duelo entre os sul-americanos e os atuais campeões asiáticos acontece nesse domingo, 23, às 16h, na Arena do Grêmio.