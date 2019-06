Copa América: técnico da Argentina admite preocupação com vexame histórico

PORTO ALEGRE – A Argentina precisa de uma vitória para evitar uma humilhação que não acontece há 36 anos. Se não superar o Catar, o time de Lionel Messi será eliminado da Copa América ainda na primeira fase – e, para piorar, como último colocado do grupo B. O técnico Lionel Scaloni concedeu entrevista na noite deste sábado, 22, e admitiu estar preocupado com a situação.

“Lógico que estamos preocupados. Mas pensamos somente em ganhar amanhã e que as coisas sejam positivas”, afirmou em tom sincero. A Argentina não é eliminada na primeira fase de uma Copa América desde 1983, quando apenas uma seleção se classificava por chave e o time ficou no segundo lugar do grupo B, atrás do Brasil.

Titular nas duas primeiras partidas da Argentina na Copa América, o meia Giovani Lo Celso também falou com os jornalistas na véspera da partida contra o Catar. Perguntado sobre a pressão em cima do time para se classificar, desconversou. “Tanto eu quanto os outros sonhamos em estar onde estamos. Temos de desfrutar, mas cumprindo nossas obrigações e fazer algo para valorizar essa camisa”.

Argentina e Catar se enfrentam neste domingo, 23, às 16h, na Arena do Grêmio. Ambos tem apenas um ponto conquistado, mas os asiáticos estão na frente pelo saldo de gols. Uma vitória simples é suficiente para que os argentinos conquistem uma vaga nas quartas de final, seja em segundo lugar (em caso de derrota ou empate do Paraguai), ou como um dos melhores terceiros colocados.