Copa América: saiba como assistir à semifinal Brasil x Argentina

A seleção brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira, 2, a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em jogo válido pela semifinal da Copa América. A partida será transmitida em TV aberta na Rede Globo e, na fechada, pelo canal SporTV.

O Brasil chega para o duelo como favorito, e não apenas por jogar em casa. Tem uma defesa sólida, que não levou nenhum gol sequer no torneio, e um projeto mais longevo e estruturado. Mas a pouca criatividade do ataque, sobretudo diante de fortes retrancas, é o motivo de maior preocupação.

A Argentina, em má fase, carrega diversos traumas recentes: vem de três vice-campeonatos seguidos, o da Copa do Mundo de 2014, justamente no Brasil, e das edições de 2016 e 2016 da Copa América, ambas perdendo para o Chile, que segue vivo do outro lado da chave.

Prováveis escalações:

Brasil Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro, Arthur, Phillippe Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Everton. Técnico: Tite

Argentina: Franco Armani, Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.