Copa América: presidente da Fifa estará em Itaquera para jogo do Brasil

Chegará ao Brasil na manhã do próximo sábado o presidente da Fifa, o ítalo-suíço Gianni Infantino. O mandatário da Federação Internacional de Futebol, que não compareceu à partida de abertura da Copa América no último dia 14, estará presente na partida entre Brasil e Peru, que será realizada no estádio do Corinthians, em Itaquera. Infantino foi reeleito para posto mais elevado da organização que comanda o esporte no planeta no início deste mês. Na ocasião, fez um discurso triunfante, no qual afirmou que, sob a sua gestão, a Fifa deixou de ser uma entidade “tóxica, quase criminosa”. Ele deve assistir ao jogo da seleção ao lado do novo mandatário da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, que tomou as rédeas da CBF em abril deste ano.

É segunda visita do presidente da Fifa ao país em 2019. Em abril, Infantino esteve em solo brasileiro para a posse de Caboclo a frente da federação nacional e aproveitou a oportunidade para visitar Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Além da Copa América, o Brasil sediará este ano a Copa do Mundo Sub-17, torneio que será realizado em outubro.