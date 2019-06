Copa América: PF barra torcedores argentinos considerados violentos

A Polícia Federal informou, neste domingo 24, que impediu a entrada de cinco argentinos pela fronteira do Rio Grande do Sul. Segundo a nota da PF, eles “constam da lista de torcedores com histórico de atos de violência em estádios, fornecida pelo governo argentino”.

Com grande presença de torcedores argentinos, a seleção do país venceu o Catar por 2 a 0 neste domingo, em Porto Alegre, pela última rodada da primeira fase da competição, sendo esperada grande presença de torcedores argentinos.

De acordo com a Polícia Federal, os argentinos foram impedidos de entrar no Brasil pelos policiais federais que atuam no controle migratório em Uruguaiana, São Borja e Santana do Livramento. A Polícia Federal barrou os torcedores entre a madrugada e n início da manhã de sábado.

Desde o início da competição, oito viajantes que constam da lista de torcedores violentos já foram impedidos, pela Polícia Federal, de ingressar no Brasil pela fronteira do Rio Grande do Sul.

A PF atua integrada à Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Brigada Militar, Polícia Civil, prefeitura de Uruguaiana e ANTT para intensificar a fiscalização e o atendimento aos turistas que ingressam no Brasil para assistir aos jogos da Copa América.

(Com Estadão Conteúdo)