Copa América: Neymar vai a Porto Alegre torcer pela seleção brasileira

PORTO ALEGRE – O atacante Neymar viajou à capital gaúcha acompanhado do amigo Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe, para torcer pela seleção brasileira diante do Paraguai. Vestindo uma blusa grossa, com estampas da NBA, o atacante, cortado da Copa América por lesão no tornozelo, está nos camarotes da Arena do Grêmio bem ao lado do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Ao redor do craque também estão o volante Casemiro, suspenso da partida desta quimta, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez e o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar.

Foi a primeira vez nesta Copa América que Neymar assistiu in loco a um jogo da seleção. Ele, no entanto, já havia passado pelo hotel onde estava hospedada a delegação brasileira em São Paulo. Na ocasião, foi recebido bem por todos os jogadores e ganhou um caloroso abraço do técnico Tite.