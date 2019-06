Copa América: de olho no futuro, Paraguai e Catar estreiam no Maracanã

As seleções de Paraguai e Catar se enfrentam pela primeira rodada da fase inicial da Copa América, neste domingo, 16, às 16 horas, no Maracanã. O jogo é válido pelo Grupo B, com transmissão pelo canal fechado SporTV, e ambas equipes têm em comum um objetivo: ganhar experiência para futuras competições..

O Catar não é apenas o adversário de estreia, mas para onde a seleção paraguaia espera viajar em três anos. Sétima colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Rússia-2018, o Paraguai não disputa uma copa desde 2010. E encara a Copa América no Brasil como primeiro passo para isso.

Dois jogadores que estão em atividade no futebol brasileiro vão ser titulares contra o Catar: o goleiro Gatito Fernández (Botafogo) e o atacante Derlis González (Santos). Já o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez está suspenso por dois jogos e só poderá entrar em ação no último compromisso da sua equipe na fase de grupos.

Catar

Uma das duas seleções convidadas para participar da Copa América – a outra é o Japão -, o Catar usa o torneio para ganhar experiência para o Mundial de 2022, em que será sede. A equipe surpreendeu ao vencer a Copa da Ásia no começo desta temporada, o que lhe deu esperanças de ser competitiva daqui a três anos.

Os melhores desempenhos de seleções convidadas na Copa América foram do México, em 1993 e 2001, tendo perdido para Argentina e Colômbia na final, respectivamente, de ambas as edições. Essas campanhas parecem distantes do Catar, mas avançar às quartas de final é uma meta viável que os asiáticos consideram viável. Na sua preparação, perdeu amistoso para o Brasil por 2 a 0, no Mané Garrincha.

(Com Estadão Conteúdo)