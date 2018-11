Copa América 2019: Conmebol troca arena do Palmeiras pela do Corinthians

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira, 23, uma importante substituição para a Copa América de 2019, no Brasil: além do Morumbi, palco da abertura, a outra sede paulista do torneio será a Arena Corinthians e não o Allianz Parque, do Palmeiras, como havia sido anunciado anteriormente. A mudança foi aprovada nesta tarde durante a reunião do conselho da entidade, em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo a Conmebol, a troca de estádio foi decidida em comum acordo pelas partes, “em função de compromissos comerciais assumidos pela gestão da Arena Palmeiras com parceiros e patrocinadores que não puderam ser conciliados”. O estádio do Palmeiras costuma receber shows de música, o que muitas vezes leva o clube a mandar seus jogos no Pacaembu.

A Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, já recebeu a abertura e outros jogos da Copa do Mundo de 2014, além de partidas de futebol da Olimpíada de 2016.

A 46ª edição do torneio será disputada de 14 de junho a 7 de julho em cinco cidades-sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e por 12 seleções (além do Brasil e dos demais nove países sul-americanos membros da Conmebol, o Japão e o Qatar participarão como convidados. A abertura será no Morumbi.