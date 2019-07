Copa América: como assistir à semifinal Chile x Peru

As seleções do Chile e do Peru se enfrentam nesta quarta-feira, 3, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela semifinal da Copa América. A partida será transmitida em TV fechada pelo canal SporTV.

O Chile chega ao duelo como o favorito. É o atual bicampeão da Copa América e pode repetir um feito que só a Argentina conseguiu na década de 1940: conquistar três títulos seguidos. A equipe conta com a mesma base campeã, com jogadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Eduardo Vargas.

Já o Peru passou por um momento de adversidade na competição. Tomou uma goleada por 5 a 0 do Brasil na primeira fase, mas mesmo assim se classificou em segundo do grupo. Surpreendeu o Uruguai nas quartas de final ao empatar no tempo normal e vencer nos pênaltis. As esperanças estão em Paolo Guerrero, atacante do Internacional.