Copa América: com um a menos, Brasil segura pressão e elimina o Chile

A seleção brasileira avançou na Copa América ao bater o Chile por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pelas quartas de final. Lucas Paquetá marcou o gol da vitória, pouco antes de Gabriel Jesus ser expulso e tornar o jogo muito mais dramático do que se esperava. O adversário da semifinal será o Peru, que mais cedo eliminou o Paraguai nos pênaltis, após empate em 3 a 3 em Goiânia, em uma reedição da final de 2019, na próxima segunda, 5.

A primeira etapa foi bastante truncada, com os dois times sofrendo com a condição ruim do gramado. Com o veterano Alexis Sánchez de volta ao time e perigoso na armação, o Chile chegou a levar perigo em lances de contra-ataque, mas o goleiro Ederson, que ganhou nova chance de Tite, fez boas defesas em chute de Eduardo Vargas. O Brasil respondeu em finalizações de Neymar, travado, e Gabriel Jesus, para belíssima defesa do goleiro Claudio Bravo.

Os times mexeram no intervalo: Sánchez saiu para a entrada de Ben Bereton, no Chile, e Tite mandou Lucas Paquetá na vaga de Roberto Firmino. E logo no primeiro minuto o meia do Lyon fez boa tabela com Neymar, chutou forte de pé direita e marcou o primeiro.

A impressão é de que as coisas ficariam mais fáceis para a seleção brasileira, mas pouco depois Gabriel Jesus acertou um chute no rosto de Eugenio Mena e foi expulso pelo árbitro. Em 59 jogos sob o comando de Tite, o camisa 9 foi o único a ser expulso, duas vezes – a outra foi na final da Copa América de 2019 contra o Peru.

O Chile, naturalmente, se lançou ao ataque e chegou a balançar as redes com Vargas, mas o lance foi invalidado por impedimento. Neymar respondeu em linda jogada individual, mas parou em defesa de Bravo, seu ex-companheiro no Barcelona. Na sequência, Brereton, jogador nascido e criado na Inglaterra, filho de mãe chilena, cabeceou com perigo, mas a bola acertou o travessão de Ederson.

Neymar passou a assumir a responsabilidade e conseguiu travar o jogo ao sofrer uma sequência de faltas. Meneses voltou a levar perigo pelo Chile, mas Ederson fez boa defesa. O Brasil levou sufoco no fim, mas foi beneficiado pelo excesso de faltas co Chile que foi picando o jogo. Já nos acréscimos, Tite mandou a campo Everton Cebolinha e Eder Militão, e o Brasil conseguiu conter a pressão. Nos outros duelos de semifinal, a Argentina encara o Equador e o Uruguai pega a Colômbia, ambos neste sábado, 3.