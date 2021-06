Copa América: com dois gols no fim, Brasil vence Colômbia de virada

Já classificada às quartas de final, a seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento na Copa América ao bater a Colômbia, de virada, por 2 a 1, nesta desta quarta-feira, 23, no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela terceira rodada do grupo B. Luís Díaz abriu o placar para os visitantes com um lindo voleio, mas Roberto Firmino e Casemiro, já nos minutos finais garantiram o terceiro triunfo em três jogos no fim.

O Brasil sofreu na partida, mas conseguiu manter uma invencibilidade que já dura um ano e meio. A última derrota foi em 16 de novembro de 2019, 1 a 0 para a Argentina, na Arábia Saudita.

Logo no início da partida, Luís Díaz abriu o placar com um belíssimo gol de voleio, sem chances para Weverton, que recebeu sua chance no revezamento de goleiros promovido por Tite. O Brasil não levava um gol havia sete jogos, desde vitória por 4 a 2 sobre o Peru, em Lima, no ano passado. À frente do marcador, a seleção colombiana recuou ainda mais e o jogo foi ficando nervoso, com faltas duras de ambos os lados, e nada de chances claras de gol.

Na segunda etapa, Tite mandou Roberto Firmino a campo, na vaga de Everton Ribeiro e o Brasil pressionou mais. Bastante marcado, Neymar chegou perto em jogada individual aos 11 minutos, mas a bola passou perto da meta de Ospina. Aos 20, o camisa teve outra boa chance, após passe de calcanhar de Firmino, mas bateu na trave, em lance em que podia ter deixado Gabriel Jesus, melhor colocado, finalizar.

Tite mandou a campo Lucas Paquetá, Gabigol e Everton Cebolinha nos lugares de Fred, Gabriel Jesus e Richarlison. O resultado foi imediato e o empate saiu aos 33 minutos, após cruzamento de Renan Lodi e cabeçada de Firmino. O goleiro Ospina tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

A Colômbia reclamou que a bola bateu no árbitro Nestor Pitana na origem da jogada e, por isso, a jogada deveria ter sido paralisada. Após longa confusão, o gol foi validado pelo VAR. Já nos acréscimos, Casemiro ganhou de Mina e, de cabeça, marcou o gol da vitória brasileira,

Com o resultado, o Brasil foi a 9 pontos Brasil e segue na liderança do grupo B. Colômbia e Peru aparecem na sequência com quatro, enquanto Venezuela e Equador tem apenas dois. Na próxima rodada, a já classificada seleção brasileira encara a equatoriana, no próximo domingo 27, em Goiânia.