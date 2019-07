Copa América: Colombiano que perdeu pênalti é ameaçado de morte

O lateral-esquerdo William Tesillo confirmou nesta segunda-feira, 1º, que recebeu ameaças de morte contra ele e sua família depois de ter perdido o pênalti decisivo, contra o Chile, que levou à eliminação da seleção colombiana nas quartas de final da Copa América. As ameaças foram denunciadas pela esposa do jogador, Daniela Mejía, por meio de suas redes sociais.

“Sim, sim. É certo. Escreveram para minha esposa e ela publicou (no último domingo). E a mim também, mas não publiquei nada. Mas, bom, estamos com Deus”, manifestou o jogador ao jornal El País. A Colômbia era uma das favoritas ao título, mas caiu por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, na Arena Corinthians.

A esposa de Tesillo revelou ameaças em sua conta no Instagram. Uma delas era em alusão ao assassinato de Andrés Escobar, após a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. A Colômbia, na ocasião, foi eliminada na fase de grupos e o jogador, estrela do time, foi baleado quando deixava uma boate de Medellín, em 2 de julho daquele ano, por narcotraficantes.

“Meu filho cobrou porque ninguém mais se atreveu a bater o quinto pênalti. Eu estava convencido de que ele ia marcar. Ante as ameaças que fizeram contra nós, apenas rezamos. Você tem que pensar que isso é futebol e você pode perder ou ganhar”, afirmou William Tesillo, pai do jogador, à rádio Caracol da Colômbia.

O caso fez lembrar uma das grandes tragédias do esporte colombiano: em 1994, o zagueiro Andrés Escobar foi assassinado dias depois de marcar um gol contra que eliminou a seleção colombiana da Copa do Mundo dos Estados Unidos, diante da seleção anfitriã.

(Com Estadão Conteúdo)