Copa América: Colômbia pega bicampeão Chile em busca de vaga na semi

Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), a Colômbia, única seleção com 100% de aproveitamento na fase de grupos, vai encarar o atual bicampeão Chile na Arena Corinthians, palco de um confronto entre jogadores que se transformam quando vestem a camisa de suas seleções.

O desempenho nos três primeiros jogos respalda a Colômbia, que passou por Argentina (2 a 0), Catar (1 a 0) e Paraguai (1 a 0), mesmo poupando vários titulares nesse compromisso. O destaque da equipe é o meia James Rodríguez, que fez uma uma apagada temporada pelo Bayern de Munique e já definiu que não continuará no clube alemão.

O cenário do destaque colombiano é o mesmo da estrela chilena: Alexis Sánchez. Em sua primeira temporada completa pelo Manchester United, só marcou dois gols em 27 partidas disputadas, a maior parte delas como reserva. Mas com a camisa chilena, destacou-se com dois gols e uma assistência na primeira fase. O jogador é o maior artilheiro do time.

Será a segunda vez consecutiva em que essas seleções se encontrarão no mata-mata, sendo que em 2016, na edição centenária do torneio, nos Estados Unidos, os chilenos venceram por 2 a 0. Os colombianos perderam sete das últimas onze partidas que fez contra o Chile na Copa América, e foram eliminados nos três mata-matas em que se enfrentaram.