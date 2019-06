Copa América: Chile pôs menos gente no Morumbi, mas fez mais barulho

Quem esteve presente aos dois jogos disputados no Estádio do Morumbi nesta Copa América pôde atestar um fato: apesar de menos numerosa, a torcida chilena teve maior êxito em apoiar sua seleção do que a brasileira. Nesta segunda, 23 253 pessoas estiveram na vitória do Chile sobre o Japão por 4 a 0. Mesmo sem lotar as arquibancadas, os presentes fizeram muito mais barulho que os 47 260 espectadores que testemunharam a vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Bolívia na última sexta 14. Havia alguns momentos de silêncio, mas na maioria do tempo, a torcida chilena gritava apoiando seu time. Os principais gritos eram “Vamos chilenos, esta noche, tenemos que ganar” (vamos chilenos, que esta noite temos que ganhar) e o já tradicional “Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile”, que sempre era puxado por um dos milhares de torcedores espalhados pelo estádio, que incendiavam os outros.

