Copa América: cerveja em SP? Só sem álcool (e cara)

Enquanto o governador João Doria e a Assembleia Legislativa de São Paulo batem cabeça sobre uma proposta de lei para liberar a venda de bebidas alcóolicas nos estádios, o público que for ao Morumbi ou ao Itaquerão, sedes paulistas da Copa América, e for fã de cerveja terá de se contentar com uma opção pouco convidativa: sem álcool e cara. Ao menos dentro do estádio.

Nos bares do Morumbi, que nesta sexta-feira, 14, recebe a abertura do torneio, entre Brasil e Bolívia, a cerveja nacional não alcoólica, de 350 ml, custa 10 reais – mais que o dobro do preço encontrado nos supermercados – mas vem acompanhada de um copo comemorativo.

Nos jogos da Copa América em São Paulo, só é vendida cerveja sem álcool – e a 10 reais. Ao menos vem junto um copo comemorativo, com opções de todos os países. Segundo o vendedor, nenhuma cerveja sem álcool foi vendida até o momento. pic.twitter.com/2ckW12RgDG — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 14, 2019

São Paulo e Porto Alegre são as únicas sedes que aderem à proibição de cerveja alcoólica nos estádios. Em Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro a venda está liberada, com preços tabelados: a lata de cerveja nacional custa 12 reais, enquanto a de uma marca americana sai por 14 reais (ambas de 350 ml).