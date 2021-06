Copa América: Brasil goleia Peru no Rio e encaminha classificação

A seleção brasileira venceu o Peru por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, no Rio, e encaminhou sua classificação às quartas de final da Copa América. Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison marcaram os gols do segundo triunfo em dois jogos do Brasil. Com seis pontos, o time dificilmente ficará em último da chave com cinco equipes, dos quais os quatro primeiros avançam.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O jogo seguiu o ritmo dos últimos encontros da seleção, que dominou as ações diante de um adversário retrancado. A primeira etapa, no entanto, foi decepcionante. Mesmo com quatro homens de frente (Neymar, Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa) entre os titulares, o Brasil exagerou na lentidão e nos erros de passe. A condição ruim do gramado também atrapalhou o espetáculo.

O Brasil saiu na frente cedo, aos 11 minutos, com o lateral-esquerdo Alex Sandro que iniciou a jogada e entrou na área para concluir após assistência de Gabriel Jesus. Principal responsável pela armação das jogadas, Neymar prendeu demais a bola, quase sempre de costas para a meta rival, e sofreu diante da truculência dos peruanos .

A seleção anfitriã ainda assustou em outro chute de Alex Sandro, por cima da meta de Pedro Gallese. O Peru chegou bem uma única vez, quando Yoshimar Yotun recebeu na área e superou o goleiro Ederson com uma cavadinha, mas Danilo tirou com o peito a bola que iria em direção ao gol.

Na segunda etapa, Tite mandou a campo Everton Ribeiro e Richarlison nas vagas de Gabigol e Everton Cebolinha. Aos 18 minutos, Neymar invadiu a área e caiu após contato com Tapia. O juiz assinalou a penalidade, mas voltou atrás após consultar o VAR e considerar que foi o brasileiro quem provocou o contato. Pouco depois, no entanto, Neymar acertou um chute cruzado da entrada da área e marcou o seu 68º gol pela seleção, ficando a apenas nove do recordista Pelé.

Tite ainda mandou Roberto Firmino a campo, no lugar de Gabriel Jesus. Em boa arrancada, Neymar serviu Richarlison, que bateu mascado e facilitou a defesa de Gallese. O Peru teve ótima chance em cobrança de falta que sobrou para Alex Valera, na pequena área, mas o atacante peruano chutou por cima.

Bem mais lúcido na segunda etapa, Neymar enfileirou defensores até sofrer falta na entrada na área; na batida, a bola passou perto. O terceiro gol saiu em uma bela jogada: Neymar tabelou com Everton Ribeiro, passou para Richarlison, que serviu o meia do Flamengo para empurrar para as redes. Já nos acréscimos, Richarlison selou a goleada aproveitando rebote após finalização de Firmino, em mais uma bela jogada iniciada por Neymar.

O Brasil folgará na próxima rodada e volta a campo na próxima quarta-feira, 23, diante da Colômbia, vice-líder do grupo B com quatro pontos.