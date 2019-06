Copa América: Brasil busca classificação contra a Venezuela

O Brasil, anfitrião e principal candidato ao título da Copa América, tentará garantir a classificação às quartas de final diante da renovada seleção venezuelana nesta terça-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo pela segunda rodada do Grupo A, será disputado a partir das 21h30 (pelo horário de Brasília), com transmissão em TV aberta, da TV Globo, e fechada, do SporTV.

A seleção brasileira estreou vencendo a Bolívia por 3 a 0 no Morumbi, em São Paulo. Já a Venezuela, com um homem a menos após a expulsão de Luis Mago aos 30 minutos do segundo tempo, empatou em 0 a 0 com o Peru, em Porto Alegre.

O capitão da seleção, Daniel Alves, falou sobre as qualidade da seleção venezuelana. “É um time que evoluiu muito e tem uma geração muito promissora, um estilo de jogo muito solto. Precisamos planejar muito bem a partida.” Na noite de sexta-feira no Morumbi, a torcida chegou a vaiar a seleção brasileira. Para melhorar a equipe Tite pretende liberar mais Philippe Coutinho para criar e, para isso, deve apostar no retorno de Arthur, ausente contra a Bolívia.

Tite, porém, contrariando seus próprios hábitos, não quis adiantar a escalação. “Prefiro omitir que mentir. Não queremos facilitar o trabalho do outro lado”. Do lado venezuelano, o técnico Rafael Dudamel também fez mistério sobre seus titulares e disse que “o Brasil tem a obrigação e a Venezuela a esperança”.

“A Venezuela ganhou o respeito internacional por nossos jogadores e pelos últimos resultados. E para vencer o Brasil é preciso fazer uma partida perfeita”, aformou Dudamel na entrevista da véspera. Mais cedo, a segunda rodada da chave também terá o duelo entre Bolívia e Peru no Maracanã (às 18h30 pelo horário de Brasília).

O Brasil garante a classificação matemática às quartas de final se derrotar a Venezuela, mas também poderá ser primeiro do grupo na terça se vencer em Salvador e bolivianos e peruanos empatarem no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson – Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís – Casemiro e Arthur – David Neres, Coutinho e Richarlison – Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Venezuela: Wuilker Faríñez – Ronald Hernández, Mikel Villanueva, John Chancellor, Roberto Rosales – Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno – Jhon Murillo, Jefferson Savarino – Salomón Rondón. Técnico: Rafael Dudamel.