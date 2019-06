Copa América: Brasil conhecerá hoje seu adversário das quartas de final

Com a definição do Grupo C nesta segunda-feira, 24, encerra-se a primeira fase da Copa América. As partidas entre Chile e Uruguai, no Maracanã, e Equador e Japão, no Mineirão, vão definir os classificados e o próximo adversário do Brasil no torneio. Como primeiro colocado do Grupo A, a seleção aguarda um dos melhores terceiros na fase semifinal.

Existem quatro possibilidades para o Brasil enfrentar na quinta-feira, 27, em Porto Alegre: Equador, Japão, Paraguai e Uruguai. O Peru, terceiro colocado já classificado, não pode enfrentar a seleção porque também estava no Grupo A da competição. A Argentina, que venceu o Catar por 2 a 0, ficou fora do caminho do Brasil nesta fase e vai enfrentar a Venezuela. O vencedor desta partida pode enfrentar o Brasil na semifinal do torneio.

Confira abaixo os possíveis rivais da seleção de Tite, que se classificou como líder do Grupo A:

Equador: precisa de uma vitória simples contra o Japão para garantir o terceiro lugar do grupo e encarar o Brasil nas quartas de final;

Japão: está praticamente na mesma situação do Equador. Precisa de uma vitória simples contra o rival para garantir o terceiro lugar do grupo e enfrentar a seleção brasileira.

Paraguai: em caso de empate entre Equador e Japão, o Paraguai enfrenta a seleção nas quartas de final por causa do saldo de gols.

Uruguai: existem chances remotas de acontecer. Para isso, os uruguaios precisam perder para o Chile e o Japão tem que vencer o Equador tirando uma diferença de oito gols de saldo.