Copa América: atual bicampeão, Chile estreia contra Japão em São Paulo

Campeã das duas últimas edições da Copa América (2015 e 2016), a seleção do Chile inicia nesta segunda-feira, 17, a defesa dos seus títulos e a busca por resgatar seus status. O time ficou fora da Copa do Mundo da Rússia. O duelo com o Japão, a partir de 20 horas (de Brasília), no Morumbi, é o primeiro passo para isso. A partida terá transmissão da TV fechada pelo canal SporTV.

O volante Arturo Vidal, o atacante Alexis Sánchez e o zagueiro Gary Medel seguem sendo as referências da equipe, tendo feito parte da geração que venceu o torneio em 2015, no Chile, e em 2016, na edição centenária nos Estados Unidos, em conquistas definidas na disputa dos pênaltis contra a Argentina. “Vocês vão ver o verdadeiro Chile”, prometeu Vidal, de 32 anos.

Apesar das palavras de Vidal, o Chile chegou ao Brasil fora da lista de favoritos, menos cotada do que a seleção anfitriã, o Uruguai, a Argentina e a Colômbia, que derrotou a equipe de Messi na estreia. “Quando fomos para uma copa sendo favoritos? Nem na Copa (América) no Chile éramos favoritos”, minimizou o meio-campista.

A presença de veteranos no Brasil se divide com alguma renovação na seleção chilena. Rueda, por exemplo, optou por não convocar o goleiro Claudio Bravo, que só disputou um jogo na temporada 2018/2019 pelo Manchester City, e vai apostar em Gabriel Arias, de 31 anos, campeão argentino pelo Racing. O volante Erick Pulgar, de 25 anos e do italiano Bologna, também será titular contra o Japão.

Adversário de estreia do Chile, o Japão é um dos convidados da Copa América. A sua participação anterior no torneio foi em 1999, no Paraguai, onde somou um empate e duas derrotas. Dirigida por Hajime Moriyasu, a equipe tem média de idade de 22 anos e chegou ao Brasil para ganhar experiência visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Um dos poucos veteranos é Shinji Okazaki, de 33 anos, autor de 50 gols pela seleção japonesa e que recentemente deixou o Leicester City, da Inglaterra. Ele deverá ser titular no Morumbi, assim como o meio-campista Gaku Shibasaki, do espanhol Getafe.

Entre os jovens, a maior atração deverá ser o atacante Takefusa Kubo, de apenas 18 anos e contratado recentemente pelo Real Madrid, ainda que inicialmente para o seu time B.