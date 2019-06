Copa América: As chances de um Brasil x Argentina nas quartas de final

O Brasil goleou o Peru por 5 a 0 neste sábado, 22, e ficou com o primeiro lugar do grupo A da Copa América. A boa colocação garantiria, em tese, um confronto mais fácil nas quartas de final. O adversário, porém, pode ser o maior rival sul-americano. Com uma campanha abaixo da crítica até aqui, a Argentina pode ficar em terceiro lugar de sua chave e, com uma combinação de resultados, enfrentar os brasileiros já no próximo confronto.

Classificam-se à segunda fase os líderes e segundo-colocados dos três grupos, além de dois melhores terceirod. Com isso, a seleção de Tite vai enfrentar o terceiro colocado do grupo B ou C na próxima quinta-feira, 27, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Para que o adversário seja a Argentina, que está no Grupo B, os rivais precisam vencer o Catar, o Paraguai bater a Colômbia e o grupo C classificar apenas duas equipes – ou seja, é necessário que o terceiro lugar da chave fique atrás dos terceiros dos grupos A e B.

O cenário não é tão simples de acontecer, principalmente por culpa do próprio Brasil. Com os cinco gols sofridos na Arena Corinthians, o Peru agora tem quatro pontos e três gols negativos de saldo. Se Japão, Paraguai e Argentina vencerem seus jogos, os peruanos podem ficar de fora. A situação só não é pior, por conta do pênalti perdido por Gabriel Jesus já nos últimos minutos.