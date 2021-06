Copa América: Argentina e Chile empatam em estreia no Rio

Em busca de um título que não conquista desde 1993, a Argentina iniciou a Copa América de 2021 com um empate em 1 a 1 com o Chile, em um duelo repleto de rivalidade, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 14. Lionel Messi, marcou, de falta, um belo gol na primeira etapa, enquanto Eduardo Vargas empatou no complemento.

Como ocorrerá em todas as partidas da competição, não houve presença de público no Engenhão. Apesar da organização feita às pressas, o gramado estava em boas condições. Antes de a bola rolar, houve uma série de homenagens à lenda argentina Diego Armando Maradona, morto no ano passado, aos 60 anos.

¡GRACIAS, DIEGO! 🙏 Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona 🇦🇷 en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 ¡Eterno 🔟!#VibraElContinente pic.twitter.com/vHKGeXugKm Continua após a publicidade — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

O jogo era uma reedição das decisões de 2016 e 2016, ambas vencidas pelo Chile, e também da última decisão de terceiro e quarto lugares, na qual a Argentina levou a melhor com Messi expulso no começo da partida. Desta vez, o camisa 10 argentino controlou os nervos e foi o destaque da primeira etapa, ao marcar, aos 32 minutos, um lindo gol de falta. O goleiro Claudio Bravo se esticou e chegou a tocar na bola, mas a curva tornou o lance indefensável. Lautaro Martínez, um dos destaques da Inter de Milão na temporada, teve uma boa chance ainda na primeira etapa, mas furou.

No complemento, o Chile voltou melhor e conseguiu o empate em pênalti assinalado pelo VAR, quando Nicolás Tagliafico errou a bola e acertou Arturo Vidal.Na cobrança, o goleiro Emiliano Martínez defendeu o chute de Vidal, mas, no rebote, Eduardo Vargas marcou, de cabeça. O atacante do Atlético Mineiro chegou a 13 gols em Copas América e está a quatro de igualar o recorde do brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez.

A Argentina, então, voltou a pressionar e poderia ter chegado ao segundo em duas jogadas em que Messi deixou Nico González em boa situação: na primeira, ele errou ao buscar um passe em vez de finalizar e, na segunda, cabeceou para fora. O técnico Lionel Scaloni foi ao ataque nos minutos finais com as entradas de Sergio Aguero e Ángel Correa, mas a defesa chilena conseguiu se segurar.

Com o empate, as equipes ficam com um ponto no grupo B, que tem ainda Bolívia, Paraguai e Uruguai. Na próxima rodada, a equipe alviceleste encara o Uruguai, na sexta-feira, 18, mesmo dia em que o Chile enfrenta a Bolívia.