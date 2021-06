Copa América: Argentina bate Paraguai em jogo com recorde de Messi

A Argentina voltou a vencer nesta edição da Copa América, em noite especial para Lionel Messi. O craque teve atuação discreta, mas tornou-se o atleta com mais jogos pela seleção argentina no triunfo por 1 a 0 sobre o Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, nesta segunda-feira, 21.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Ao entrar em campo na capital federal, Messi, de 33 anos, chegou a 147 jogos pela seleção, igualando o recorde de seu ex-companheiro Javier Mascherano.

O gol do jogo saiu logo aos 9 minutos, quando Messi arrancou e passou para Ángel Di María, que enfiou linda bola para outro veterano, Papu Gómez. O meia de 33 anos retribuiu a confiança do técnico Lionel Scaloni com um lindo toque por cobertura.

Messi ainda passou perto em cobrança de falta que passou raspando a trave. Nos minutos finais da primeira etapa, o paraguaio Junior Alonso, do Atlético Mineiro, marcou contra, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento na origem da jogada. Na segunda etapa, o jogo manteve um ritmo arrastado e o placar se manteve inalterado.

A Argentina chegou a sete pontos em três jogos, na liderança do grupo A, à frente de Chile (5) e do próprio Paraguai (3). O Uruguai tem apenas um ponto e a Bolívia nenhum, mas ambos ainda tem três partidas por fazer. A equipe de Messi folga na próxima rodada e no próximo dia 28 encara a Bolívia, em Cuiabá.