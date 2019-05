Copa América: Argentina anuncia convocação – com Messi

O técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, anunciou nesta terça-feira, 21, os jogadores convocados para a disputa da Copa América, que começa no dia 14 de junho, no Brasil. O atacante Lionel Messi, destaque da lista, disputará sua primeira competição oficial pelo time desde a eliminação para a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A principal ausência da lista de Scaloni é a do atacante Mauro Icardi, da Inter de Milão. O atleta de 26 anos teve temporada conturbada no time italiano, perdendo diversos jogos e até a faixa de capitão por causa de um imbróglio sobre sua renovação com a equipe, negociada por sua esposa e empresária, Wanda Nara.

O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, vinha sendo convocado por Scaloni e estava na pré-lista para a Copa América, mas foi cortado depois de sofrer uma lesão na coluna. Segundo Renato Gaúcho, treinador do time brasileiro, Kannemann precisará de, no mínimo, três semanas de recuperação, coincidindo com o início do torneio sul-americano.

Vice-campeã das últimas duas edições da Copa América, a Argentina estreia na competição no dia 15 de junho, contra a Colômbia, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe está no Grupo B e também terá Paraguai e Catar como adversários.

Confira os convocados da seleção argentina:

Goleiros:

Agustín Marchesín (América-MEX)

Esteban Andrada (Boca Juniors)

Franco Armani (River Plate)

Defensores:

Germán Pezzella (Fiorentina)

Juan Foyth (Tottenham)

Marcos Acuña (Sporting)

Milton Casco (River Plate)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Ramiro Funes Mori (Villarreal)

Meias:

Ángel Di María (Paris Saint Germain)

Exequiel Palacios (River Plate)

Giovani Lo Celso (Betis)

Guido Rodríguez (América-MEX)

Leandro Paredes (Paris Saint Germain)

Roberto Pereyra (Watford)

Rodrigo De Paul (Udinese)

Atacantes:

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Lionel Messi (Barcelona)

Matías Suárez (River Plate)

Paulo Dybala (Inter de Milão)

Sergio Agüero (Manchester City)