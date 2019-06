Copa América: a primeira rusga entre Argentina e Conmebol

View this post on Instagram

A respeito de matéria divulgada por repórter da Sportv no programa Seleção, hoje (14/06), o Esporte Clube Vitória, através da sua direção, vem a público respeitosamente, repelir o conteúdo da matéria em que destacou “o desagrado da delegação argentina que treina no gramado do nosso estádio (Barradão)”. A dita matéria, dizia que os argentinos não estavam gostando do nosso gramado e que também reclamaram que não tínhamos espaço para entrevistas coletivas. E que por isso preferiam treinar no Estádio da Fonte Nova. A esse respeito declaramos de que 3 dos 7 campos que temos foram testados e aprovados pela Conmebol para os treinamentos das seleções e o comitê organizador nunca nos solicitou espaço para entrevistas coletivas. E a este respeito, nos foi informado de que as seleções deveriam fazer as suas entrevistas coletivas nos hotéis onde estão hospedadas. No próximo domingo pela manhã (16/06), o clube voltará a receber a delegação argentina para uma nova sessão de treinamentos e temos certeza de que tudo não passou de um mal-entendido, pois temos recebido elogios da delegação todos os dias que aqui estiveram, pela recepção costumeira dos baianos, e pela qualidade da estrutura colocada a sua disposição. Estamos na lanterna da competição, momentaneamente, pelo estado lamentável que encontramos o clube após 3 gestões desastrosas. E Petckovic que teve uma passagem como gestor e treinador em uma destas gestões, pode atestar o momento que estamos vivendo. As declarações do restante da mesa não merecem maiores comentários pois quando falam do histórico do gramado, demonstram falta de informação. A Diretoria.