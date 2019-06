Copa América: “A febre amarela” em Salvador

A Copa América começa neste sábado para a capital baiana, Salvador. Após a partida inaugural na noite de sexta, com a vitória da seleção brasileira, Argentina e Colômbia estreiam na competição na Arena Fonte Nova, às 19h, no primeiro jogo do grupo B. Para a torcida colombiana, entretanto, festa já teve começou bem antes da bola rolar no estádio.

O grupo que se autodenomina “febre amarela” invadiu os principais pontos turísticos da cidade neste fim de semana. No Farol da Barra, no Pelourinho e no Elevador Lacerda, o volume de camisas da Colômbia era bem superior a de argentinos claramente identificados. O fato surpreende pois, durante a Copa do Mundo de 2014, a presença de torcedores da Argentina no caminho de sua seleção era predominante.

No Dique do Tororó, o único manancial natural de Salvador, bem em frente à Arena Fonte Nova, um grupo de torcedores se reuniu com instrumentos típicos colombianos e cantou músicas locais, além de entoar alguns gritos de arquibancada, em apoio à seleção.