Copa América: Conmebol abre centros de venda e retirada de ingressos

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira, 9, a abertura de centros para venda e entrega de ingressos para a Copa América, de 14 de junho a 7 de julho. De acordo com a organização do torneio, os torcedores que compraram entradas na internet poderão retirá-las a partir desta sexta-feira, dia 10, mas as vendas físicas só começarão no dia 15, quarta-feira, com opção de compra de até cinco ingressos por partida.

O torcedor, para retirar o ingresso, precisa levar documento com foto, cartão de crédito utilizado e o voucher gerado na compra. Beneficiários de meia-entrada e gratuidades precisam levar documentos que comprovem sua elegibilidade. A organização da Copa América também enviará os ingressos, na próxima sexta-feira, para os torcedores que, no ato da compra no site, optaram por recebê-los em casa.

Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, cidades-sede da Copa América, terão apenas um centro cada uma, com funcionamento entre 10h e 20h em todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Os ingressos continuarão disponíveis no site do torneio durante este período.

A Copa América do Brasil, começa no dia 14 de junho, quando a seleção brasileira faz a partida de abertura contra a Bolívia, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo. A equipe também enfrentará Venezuela e Peru na primeira fase da competição

Endereços dos centros de venda de ingressos:

Belo Horizonte: Shopping Boulevard – Av. dos Andradas, 3000 – Loja: 2034/2035 – Piso 2 – Sta. Efigênia

Porto Alegre: Shopping DC Navegantes – R. Frederico Mentz, 1561 – Loja: 103/103/104/105 C – Piso Térreo – Navegantes

Rio de Janeiro: Bondinho Pão de Açúcar – Av. Pasteur, 520 – Urca

Salvador: Shopping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92 – Loja: 102/103 – PISO 2 – Horto Bela Vista

São Paulo: Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda