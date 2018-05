Copa 2018: Tite recebe jogadores hoje e tem 27 dias de treino para estreia

A seleção brasileira começa nesta segunda-feira um período de 27 dias de preparação até a estreia na Copa do Mundo da Rússia. Vinte jogadores do total dos 23 convocados por Tite são esperados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sendo que três só vão chegar na terça.

As ausências certas são de Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool. O trio disputará a final da Liga dos Campeões no sábado e por isso se apresenta apenas na próxima semana, já em Londres, quando o Brasil inicia sua “fase europeia” de preparação.

De acordo com a CBF, Marquinhos, Fred, Filipe Luís, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Ederson, Fágner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e Geromel deverão chegar até as 14 horas desta segunda, enquanto o goleiro Cássio se apresentará no período da noite. Alisson, Philippe Coutinho e Miranda, que atuaram domingo por seus clubes na Europa, só vão chegar na terça-feira na Granja Comary, até 13h.

Será a primeira vez em quase dois anos à frente da seleção que Tite terá um longo período para treinar o time. E ele vibra com essa possibilidade. “Vamos conseguir trabalhar alguns detalhes, virtudes e defeitos dos adversários”, ressaltou o treinador após anunciar os convocados na segunda-feira passada. “(A intenção é) usar esses atletas com o melhor nível técnico possível, estabelecendo algumas variações (táticas).”

Nesta segunda e na terça-feira, os jogadores não vão trabalhar com bola. O grupo fará exames clínicos e será avaliado no novo centro de excelência, inaugurado sexta-feira pela CBF. A intenção da comissão técnica é ter um diagnóstico preciso da condição física de cada jogador, já que eles chegam em condições variadas – os que jogam em clubes europeus estão terminando a temporada, enquanto que os que atuam no país não estão nem mesmo na metade dela.

A partir dos resultados dos testes, os preparadores físicos e fisiologistas do time vão programar treinos individualizados. A ideia é fazer com que o elenco tenha uma condição mais uniforme já para a estreia na Copa do Mundo, diante da Suíça, em 17 de junho.

A formação do time para o Mundial começará a ser esboçada na quarta-feira, quando Tite comandará suas duas primeiras atividades com bola em um dos gramados do CT, uma pela manhã e outra à tarde. Existe a expectativa de que o atacante Neymar consiga treinar com o grupo, ainda que com intensidade moderada. Apesar disso, a previsão da comissão é de que o atacante do Paris Saint-Germain passe definitivamente a trabalhar com bola na sexta-feira, no penúltimo dia de atividades na Granja Comary. O grupo faz um último treino no sábado e embarca domingo para Londres.

Sem poder contar com pelo menos cinco jogadores – além dos três que não se apresentam, Neymar está voltando de lesão e Fagner só deve estar à disposição no fim do mês -, Tite “convocou” seis atletas das categorias de base de clubes brasileiros para o período de treinos no Rio. São eles: o zagueiro Vitão (Palmeiras), os laterais Vitinho (Cruzeiro) e Weverson (São Paulo) e os atacantes Brenner (São Paulo), Marrony e Lucas Santos (ambos do Vasco).