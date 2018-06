Copa 2018: Itamaraty desaconselha ‘demonstrações homoafetivas’ na Rússia

O Ministério das Relações Exteriores publicou nesta quinta-feira (7) um guia para torcedores brasileiros que viajarão à Rússia para a Copa do Mundo, no qual desaconselha manifestações homoafetivas e de carinho em público. O Guia Consular do Torcedor Brasileiro possui uma série de recomendações para viajantes, desde precauções de segurança até regras migratórias e de comportamento nos estádios do Mundial.

No capítulo sobre “respeito às leis locais”, além de alertar o turista a estar sempre em posse do passaporte e não ingerir bebidas alcoólicas nas ruas, o Itamaraty faz recomendações voltadas ao público LGBT. “Não são comuns na Rússia manifestações intensas de afeto em público. Em particular, recomenda-se à comunidade LGBT evitar demonstrações homoafetivas em ambientes públicos, que podem ser consideradas ‘propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores’ e enquadradas em lei que prevê multa e deportação”, diz o guia.

Além disso, o Ministério pede aos brasileiros evitarem se manifestar publicamente sobre “temas políticos, ideológicos, sociais e de orientação sexual”. A Rússia é frequentemente acusada de violar os direitos da comunidade homossexual e possui uma lei, de 2016, que proíbe a “propaganda gay” para menores de idade.

Veja o guia completo do Ministério das Relações Exteriores

(com ANSA)