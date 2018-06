Após golear na estreia da Copa do Mundo, a Rússia tenta se aproximar da vaga às oitavas de final contra o Egito, em São Petersburgo. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de VEJA.

O time russo confia em nova grande partida de Cheryshev, que marcou dois gols na partida de estreia. Os egípcios terão a estreia do atacante Salah, do Liverpool. O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.