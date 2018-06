A cabeça de chave Polônia estreia no grupo H, da Copa do Mundo, contra Senegal, em Saransk. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de VEJA.

Senegal volta ao Mundial após dezesseis anos com destaque para o atacante Sadio Mané, do Liverpool. A Polônia tem como principal destaque o atacante Lewandowski, do Bayern de Munique. O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.