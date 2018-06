A Colômbia estreia na Copa do Mundo de 2018 contra o Japão, que chega como zebra. O jogo começa às 9h (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

O bom time colombiano tenta superar a campanha de 2014, quando foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final com um time mais experiente. Os japoneses surgem como zebra no grupo. O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.