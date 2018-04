Copa 2018: Caboclo será chefe da delegação do Brasil na Rússia

Perto de virar o novo presidente da CBF, o diretor executivo Rogério Caboclo foi anunciado nesta sexta-feira como o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Caboclo deve ser eleito o sucessor de Marco Polo Del Nero no dia 17, e já ganha cada vez mais espaço na entidade.

Na prática, Caboclo já é quem manda, embora o presidente em exercício, com o afastamento de Del Nero, seja o coronel Antonio Nunes. Del Nero não pode sair do País e pode ser banido do futebol.

Recentemente, Caboclo esteve com a seleção, acompanhando os amistosos na Rússia e na Alemanha. Segundo a CBF, ele coordena no momento “o trabalho de organização das ações para a participação da seleção no torneio”.

Quem é Caboclo

Rogério Caboclo da Silva diretor executivo é advogado, tem 45 anos, e é filho de Carlos Caboclo, diretor do São Paulo nos anos 1970 e 1980. Tornou-se cartola e depois diretor executivo do clube na gestão de Paulo Amaral, entre 2000 e 2002, antes de completar 30 anos. Em 2001, tornou-se diretor na Federação Paulista de Futebol.

Após o cargo na FPF, foi diretor de Relações Institucionais do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014. Quando Del Nero assumiu a presidência da CBF, ele se tornou diretor financeiro, em 2014. No fim de 2016, virou diretor executivo.