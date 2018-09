Convocação do Paraguai desfalca clubes brasileiros em datas decisivas

O técnico Juan Carlos Osorio anunciou nesta terça-feira a lista de convocados da seleção paraguaia. O volante Piris da Motta, do Flamengo, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras e os atacantes Derlis González, do Santos, Ángel Romero e Sergio Díaz, do Corinthians, estão entre os selecionados e desfalcarão suas equipes no Brasileirão e Copa do Brasil.

Os jogadores convocados não participarão de amistosos da próxima data Fifa (dia 8 e 16 de outubro), pois Osorio prefere que os atletas se reúnam com ele para conhecer seus métodos de trabalho e realizar treinamentos específicos.

O calendário será um empecilho para os clubes brasileiros, já que o Brasileirão estará em sua reta final com Palmeiras e Flamengo disputando o título e o Santos tentando chegar ao G-4. A situação é ainda pior na Copa do Brasil – Palmeiras, Corinthians e Flamengo estão na semifinal – que tem finais marcadas para os dias 10 e 17 de outubro.