Convocação de Tite para a Copa América será em 17 de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira, 2, que Tite convocará a seleção brasileira, que disputará a Copa América, no dia 17 de maio, às 11 horas (de Brasília). O torneio acontece nos meses de junho e julho, no Brasil.

O evento para a divulgação dos selecionados para a competição será na sede da CBF na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois do anúncio dos 23 representantes, será concedida uma entrevista coletiva.

A estreia do Brasil na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, a seleção enfrenta a Venezuela no dia 18, em Salvador, e o Peru no dia 22, novamente em São Paulo, mas na Arena Corinthians. Antes disso, o Brasil disputa um amistoso contra o Catar em 5 de junho, no Maracanã.

Durante a Copa América deste ano, a seleção usará um uniforme especial em comemoração à primeira conquista brasileira do torneio, em 1919. Em vez da camisa azul do uniforme reserva, o Brasil terá uma camisa branca com detalhes em azul, além da tradicional camisa amarela com detalhes verdes.