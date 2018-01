Conversa com Ronaldinho fez Kaká aceitar convite do Barcelona

O ex-jogador Kaká chegou em Guayaquil nesta quinta-feira para reforçar o Barcelona-EQU na “Noche Amarilla” (Noite Amarela), amistoso que abre a temporada do clube, neste sábado, contra o Sport Boys-PER. Antes do jogo, neste sexta, o meia, recém-aposentado do futebol, disse que uma conversa com Ronaldinho Gaúcho o fez aceitar participar do evento.

“Falei com Ronaldinho e ele me disse que o trataram muito bem e é por isso que estou ansioso para sábado vestir o uniforme e jogar pelo Barcelona”, disse Kaká. Ronaldinho participou da “Noche Amarilla” de 2016, um ano antes de Diego Forlán, uruguaio ex-Internacional e eleito melhor jogador da Copa de 2010.

Kaká abandonou os gramados no final do ano passado, quando encerrou seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos.