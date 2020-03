Contraprova de Jorge Jesus dá negativo para coronavírus

A contraprova feita pelo técnico Jorge Jesus, do Flamengo, para detectar a contaminação pelo coronavírus deu resultado negativo. A informação foi divulgada pelo clube carioca na noite desta quarta-feira, 18. Com 65 anos de idade, o treinador português faz parte do chamado grupo de risco do vírus, formado por pessoas mais sensíveis aos efeitos da Covid-19, que inclui idosos.